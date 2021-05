Mord im Straßenverkehr: Prozess für Autofahrer beantragt

Bozen – Die Bozner Staatsanwaltschaft hat für jenen Autofahrer, der in den tödlichen Motorradunfall am 12. Dezember 2020 in Bozen involviert war, die Einleitung des Hauptverfahrens beantragt. Ihm wird Medienberichten zufolge Mord im Straßenverkehr vorgeworfen.

Bekanntermaßen starb bei dem Unfall der 17-jährige Michele Torcaso auf der Eisackuferstraße im Bereich des Einkaufszentrums “Twenty”. Der erste Verhandlungstag ist für den 19. Mai festgesetzt worden. Der Autofahrer soll den durchgezogenen Mittelstreifen missachtet haben. Außerdem – so die Vorhaltungen – soll er einen plötzlichen Spurwechsel vorgenommen haben, ohne sich dabei vergewissert zu haben, ob andere Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn sind.