Mordversuch in Gröden: 42-Jähriger verhaftet

Brutaler Angriff in der Nacht

Wolkenstein – In der Nacht auf Sonntag ist es in Wolkenstein zu einem Mordversuch gekommen.

Der 42-jährige I. R. ist in das Haus seines Bruders eingedrungen und hat diesem mehrere Messerstiche versetzt. Laut den Carabinieri wurde das Opfer mit schweren Verletzungen ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Der Mann soll sich ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht in Lebensgefahr befinden.

Die Carabinieri haben am Sonntagnachmittag bestätigt, dass der Angreifer auch seine Schwägerin verletzt hat. Die Frau konnte allerdings zu den Nachbarn flüchten, um von dort aus Alarm zu schlagen. Das rettete ihrem Ehemann wohl das Leben: Die Carabinieri waren innerhalb weniger Minuten zur Stelle und hinderten den 42-Jährigen am Mord an seinem Bruder.

Der 42-Jährige wurde von den Exekutivbeamten verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt. Das Tatmotiv ist noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.

Beide Eheleute werden im Krankenhaus behandelt.