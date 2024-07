Nach dem Tod von Amélie Resch ist ein Urteil gefallen

Von: mk

Brixen – Bei ein schweren Motorradunfall am vergangenen 16. September in San Felice del Benaco am Gardasee ist die 22-jährige Amélie Resch aus Brixen ums Leben gekommen. Sie ist als Beifahrerin mitgereist. Nun gibt es ein Urteil zu dem Fall.

Der 32-Jährige aus Sterzing, der das Motorrad gelenkt hatte, ist wegen Tötung im Straßenverkehr im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft von Brescia den erschwerenden Umstand ins Feld geführt, dass das Motorrad die Mittellinie überschritten habe. Damit sei gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen worden.

Wie berichtet, war das Motorrad mit einem Geländewagen im Zuge eines Überholmanövers zusammengestoßen.

Die Anklage wurde jedoch abgemildert, nachdem Gutachter der Verteidigung nachgewiesen hatten, dass das Überschreiten der Mittellinie zum Zeitpunkt des Unfalls noch nicht stattgefunden hatte.

Der 32-Jährige wurde von den Anwälten Nicola Nettis und Ernest Cuccarollo vor Gericht vertreten, berichtet Alto Adige online. „Es handelte sich um eine Projektion, die unser Mandant – wenn auch im letzten Moment – durch ein Korrekturmanöver hätte vermeiden können“, erklärten die Anwälte.