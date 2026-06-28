Nach dem Tod von Matthias Kirchler: 68-Jährige stirbt einen Monat später

Von: mk

St. Lorenzen – Der tragische Unfall am 27. Mai bei St. Lorenzen, bei dem der 21-jährige Matthias Kirchler aus Ahornach ums Leben gekommen war, hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Eine 68-jährige Frau ist rund einen Monat später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Wie berichtet, hatte sich der Unfall auf der Pustertaler Staatsstraße zugetragen. Zwischen St. Lorenzen und dem Tunnel der Umfahrungsstraße waren ein Kleinbus und ein Lieferwagen frontal zusammengeprallt.

Im Bus saßen mehrere Touristen aus Italien. Drei Personen wurden schwer verletzt, fünf weitere erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Auch ein dritter Pkw war in den Unfall verwickelt gewesen; dessen Insassen – zwei Touristen aus Deutschland – wurden glücklicherweise jedoch nur leicht verletzt.

Matthias Kirchler, der mit seinem Lieferwagen unterwegs gewesen war, erlag noch am selben Vormittag am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Frau, die am Samstag auf der Intensivstation verstarb, stammte aus der Gegend von Pescara. Sie befand sich als Urlauberin in dem achtsitzigen Kleinbus, der in Richtung Innichen unterwegs war. Sämtliche Bemühungen der Ärzte, ihr Leben zu retten, erwiesen sich letztlich als vergebens.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, waren die drei Schwerverletzten mit den Notarzthubschraubern Pelikan 1 und Pelikan 2 in das Bozner Krankenhaus geflogen worden – darunter auch die 68-Jährige. Während einer der Schwerverletzten schon am Tag darauf auf die Normalstation verlegt werden konnte, mussten die beiden anderen Patienten weiterhin intensivmedizinisch betreut werden. Die 68-Jährige konnte das Krankenhaus nicht mehr lebend verlassen.

Die Nachricht löst in Südtirol bittere Erinnerungen aus. Wie berichtet, hatte der Tod von Matthias Kirchler im Ahrntal und weit darüber hinaus für tiefe Bestürzung und Trauer gesorgt. Der 21-Jährige war – wie seine Eltern – Mitglied im Kirchenchor, spielte jahrelang in der örtlichen Musikkapelle und war zudem bei den Schützen engagiert.