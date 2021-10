Nach Frauenmord in Lana: Mutmaßlicher Täter tot aufgefunden

Lana – Im Juli dieses Jahres wurde im Park des Seniorenheims Lorenzerhof in Lana Maria Waschgler (78) umgebracht. Den Tod soll ihr Lebensgefährte, der 87-jährige Karl Engelmayr, verschuldet haben. Er wurde in der Folge festgenommen und in den Hausarrest in einer Klinik in Meran überstellt.

Nun ist auch Engelmayr tot, wie die italienische Tageszeitung Alto Adige am Donnerstag berichtet. Der Mann wurde am Dienstagabend nach einer großen Suchaktion tot in der Nähe der Gaulschlucht aufgefunden. Der Senior war von seinem einstündigen Ausgang nicht in den Hausarrest in die Klinik zurückgekehrt. Daraufhin wurde Alarm geschlagen. Die Ermittler schließen die Einflussnahme von Dritten aus.

Mit dem Tod von Engelmayr dürfte auch die Ermittlungsakte gegen ihn geschlossen werden. Die Straftat ist mit seinem Tod nämlich erloschen.