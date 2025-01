Nach Razzia in Bozen wird Dealer abgeschoben

Polizeieinsatz am Verdi-Platz

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am Dienstagnachmittag eine Drogenrazzia auf dem Verdi-Platz durchgeführt. Zwei Männer mit Migrationshintergrund, die aufgehalten wurden, haben die Beamten bei der Übergabe von Drogen auf frischer Tat ertappt.

Beide Männer waren in trunkenem Zustand und verhielten sich aufgebracht. Außerdem hatten sie keine Ausweispapiere bei sich. Deshalb wurden sie zur Identifizierung auf die Quästur gebracht.

Bei der Durchsuchung der Männer stießen die Polizisten auf drei Gramm Haschisch. In der Unterhose eines Mannes befand sich außerdem eine Dosis Kokain, die in Nylon eingeschweißt war. Die Ermittler beschlagnahmten die Rauschmittel – ebenso wie 200 Euro in bar, da sie mutmaßlich vom Verkauf der Drogen herrühren.

K. L., ein 30-Jähriger aus Gambia, steht unter Verdacht, mit den Drogen gedealt zu haben, und wurde deshalb angezeigt. Er hat bereits mehrere Vorstrafen – unter anderem wegen Drogenhandels.

M. B., sein 25-jähriger Landsmann, gilt hingegen als mutmaßlicher Kunde. Der Asylant hat wegen Drogenhandels und Prügelei ebenfalls bereits Vorstrafen. Außerdem stellte sich heraus, dass er einen Platzverweis missachtet hat, den der Quästor im September erlassen hatte. Demnach hätte er das Areal rund um den Verdi-Platz überhaupt nicht betreten dürfen.

Angesichts dieser Tatsachen hat Quästor Paolo Sartori ein Dekret zur Abschiebung von K. L. erlassen. Noch am Dienstagabend wurde er in das Abschiebezentrum in Gradisca di Isonzo bei Görz überstellt.