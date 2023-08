Nach Vandalismus: Segantini-Mittelschule in Meran kann Betrieb wieder aufnehmen

Meran – Die Sanierungsarbeiten an der Segantini-Mittelschule in der 30.-April-Straße, die im März und April dieses Jahres über Nacht von bislang unbekannten Vandalen überflutet worden war, konnten früher als geplant abgeschlossen werden. Die Klassen sind bereit, die Jungen und Mädchen zum Beginn des neuen Schuljahres aufzunehmen.

Zweimal – in der Nacht vom 18. auf den 19. März und dan wieder in der Nacht vom 2. auf den 3. April dieses Jahres – wurde die Mittelschule in der 30.-April-Straße von unbekannten Vandalen heimgesucht. Diese waren in das Gebäude eingedrungen und hatten die Hydranten der Brandverhütungsanlage geöffnet, wodurch alle Stockwerke überflutet wurden. Es kam zu erheblichen Schäden an den Wänden, Böden und der elektrischen Anlage und zu großen Unannehmlichkeiten für Schüler*innen und Lehrkräfte, die gezwungen waren, in Klassenräume der nahe gelegenen Deflorian-Grundschule in der Huberstraße und in die alte Grundschule in Sinich auszuweichen.

Klassenräume sind parat fürs neue Schuljahr

Bei einem Ortsaugenschein, der heute Vormittag zusammen mit den zuständigen Gemeindetechnikern, Nikolaus Mittermair und Jari Cecchini durchgeführt wurde, haben sich Stadträtin Emanuela Albieri und Stadtrat Stefan Frötscher ein Bild von der derzeitigen Lage im Schulgebäude gemacht.

“Es gibt gute Nachrichten für die Jungen und Mädchen der Mittelschule, ihre Familien und Lehrer*innen: Die Klassenräume sind wieder zugänglich und können ab Anfang September für das neue Schuljahr regulär genutzt werden”, kündigte Stadträtin Emanuela Albieri an.

“Nach Abschluss der Trocknungsarbeiten an den Wänden begannen die beauftragten Unternehmen im Juni mit dem Austausch der beschädigten Fußböden und Möbel, der Wiederherstellung der Sicherheit der elektrischen Anlage und dem Neuanstrich der Räume. Anschließend wurde die Reinigung durchgeführt”, erklärte Bautenstadtrat Stefan Frötscher.

“Bei der zeitlichen Planung der Arbeiten wollten wir einen angemessenen Spielraum für unvorhergesehene Ereignisse einhalten. Wir freuen uns, dass wir den Schüler*innen und ihren Lehrer*innen die Klassenzimmer rechtzeitig zurückgeben können, damit sie das Schuljahr 2023/2024 in ihren eigenen Räumen beginnen können”, so Stadträtin Albieri.

Kosten: 200.000 Euro

Die Kosten für die Renovierungsarbeiten belaufen sich, wie die Gemeindetechniker Nikolaus Mittermair und Jari Cecchini bestätigen, auf rund 200.000 Euro. “Im dritten Stock”, erklärte Cecchini, “haben wir alle Linoleumböden ersetzen müssen, während wir in den unteren Stockwerken, die aufgrund der großen Wassermassen, die aus den Hydranten ausgetreten sind, stärker beschädigt waren, alle Zwischendecken erneuert, die vom Wasser beschädigten Teile des Bodens repariert und die Wände neu gestrichen haben.