Nach Vergewaltigung: Quästor schließt Raffl-Club in Meran

Meran/Bozen – Quästor Andrea Valentino hat nun das verfügt, was bereits in den vergangenen Tagen im Raum stand: Dem “Raffl Club” in der Meraner Altstadt ist für die Dauer von zehn Tagen die Betriebslizenz entzogen worden.

Begründet wird das mit mehreren festgestellten Episoden im sowie außerhalb des Nachtclubs. So kam es laut der Quästur zu mehreren Schlägereien, zu Körperverletzungen und Störung der Ruhe und öffentlichen Ordnung. Zuletzt gab es – wie berichtet – eine Vergewaltigung im WC des Lokals.

Das brachte das Fass für die Behörden nun wohl zum Überlaufen. Der Lizenz-Entzug soll dem Publikum vorerst den Treffpunkt nehmen. So soll die öffentliche Ordnung wiederhergestellt werden, heißt es vonseiten der Quästur.