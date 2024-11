Nächtlicher Raubüberfall in Brixen: Täter ist erst 18

Von: mk

Brixen – In Brixen haben die Carabinieri in der Nacht auf Samstag einen 18-Jährigen aus Bruneck festgenommen. Der junge Mann ist bereits polizeibekannt. Er wird eines gewaltsamen Raubüberfalls beschuldigt, der sich auf dem Parkplatz vor der Diskothek „Max“ zugetragen haben soll.

Der Überfall hat sich laut Carabinieri gegen 4.30 Uhr ereignet. Der Angreifer soll einem Jugendlichen die Halskette entrissen und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend suchte er der das Weite.

Die umgehend alarmierten Carabinieri leiteten eine intensive Fahndung ein, die auf einer detaillierten Beschreibung des Täters basierte. In kurzer Entfernung konnten die Ordnungshüter den Flüchtigen stellen und festnehmen.

Das Opfer hatte Schnittwunden am Hals und Prellungen erlitten und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzungen sind zwar nicht schwerwiegend, dennoch hatte der Angriff erhebliche psychische Auswirkungen auf den jungen Mann, der in einem Gastbetrieb in der Stadt arbeitet. Der Überfall traf ihn offenbar völlig unvorbereitet, zumal er lediglich einen entspannten Abend in der bekannten Diskothek verbringen wollte.

Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Brixen, Hauptmann Ottavio Tosoni, lobte das Engagement und die Effizienz seiner Einsatzkräfte: “Solche Gewalttaten dürfen nicht toleriert werden, und unser Einsatz ist es, die Bürger zu schützen und ihnen maximale Sicherheit zu bieten.”

Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der Formalitäten ins Bozner Gefängnis überstellt. Nun muss sich die Gerichtsbarkeit mit dem Fall befassen.