Nächtlicher Unfall in Schrambach fordert acht Verletzte – VIDEO

#EINSATZINFO: FF Schrambach – 04.03.23 – 04:09 – Auffahrunfall mit sieben verletzten Personen bei Schrambach. Die Feuerwehren wurden zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert, beim Eintreffen der Einsatzkräfte hat sich dies aber nicht bestätigt. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle – im Einsatz mit FF Klausen, Weißes Kreuz, Notarzt und Behörden 🎥 Fabio de Villa / Alto Adige #Infointervento: VVF Mezzomonte – 04.03.22 – 04:09 – Tamponamento tra due auto con sette persone ferite. I VVF hanno supportato gli operatori sanitari e sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e i lavori di ripristino della sede stradale – in intervento con VVF Chiusa, Croce Bianca e forze dell’ordine.

