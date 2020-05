Nassschneelawine in Sexten – ein Schwerverletzter

Begleiter in Sicherheit

Sexten – Einen Schwerverletzten hat am Samstag ein Lawinenunglück am Elfer in den Sextner Dolomiten gefordert, schreibt Christian Tschurtschenthaler für die Sonntagszeitung „Zett“. Ein junger Mann aus Bassano del Grappa wurde von einer Nassschneelawine verschüttet und musste ins Brixner Spital gebracht werden.

Die beiden Begleiter des Skitourenfahrers – ein Mann und eine Frau – konnten sich mit letzter Kraft in Sicherheit bringen.

Im Einsatz standen die Sextner Bergrettung und der Rettungshubschrauber Pelikan 1.

