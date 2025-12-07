Aktuelle Seite: Home > Chronik > “Nette Nikolaus-Überrschung” in Vilpian
Diebe brechen Auto auf

“Nette Nikolaus-Überrschung” in Vilpian

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 12:06 Uhr
Auto Einbruch Vilpian
H. T.
Schriftgröße

Von: luk

Vilpian – Im Etschtal ist es am späten Samstagnachmittag für den Eigentümer eines Autos zu einem äußerst ärgerlichen Vorfall gekommen.

Kurz nach Einbruch der Dunkelheit wollte der Einheimische mit den Initialen H. T. gemeinsam mit seinem Kletterpartner sein für einige Stunden am Etschdamm in Vilpian abgestelltes Fahrzeug abholen.

Dabei erlebte er eine “nette Nikolausüberaschung”, wie er gegenüber Südtirol News schildert. Die hintere Fensterscheibe wurde von Unbekannten eingeschlagen und aus dem Kofferraum des Pkw ein Seilsack und eine Notebooktasche entwendet. Beide Gegenstände waren von außen nicht einsehbar.

Für die Diebe sei beides relativ wertlos, denn wer bezahle schon viel Geld für ein gebrauchtes Seil ohne Kenntnis der bereits abgefangenen Sturzanzahl oder für ein zugangsgeschütztes mehrere Jahre altes Notebook.

Für den Eigentümer sind der Schaden und Ärger hingegen beträchtlich und die “Freude, sich in Südtirol aufzuhalten stark eingetrübt”, wie der Mann schildert.

Der Diebstahl wurde bei den Carabinieri angezeigt. Doch der Betroffene hat wenig Zuversicht, dass der Fall aufgeklärt werden wird. Dafür sei in ihm eine große Wut auf die skrupellosen Täter aufgekommen und – wie er sagt – “wieder weniger Lust auf einen Verbleib im Land”.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Kommentare
52
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Kommentare
36
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Kommentare
33
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
24
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Massive Kritik an FIFA-Boss Infantino nach Trump-Show
Kommentare
23
Massive Kritik an FIFA-Boss Infantino nach Trump-Show
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 