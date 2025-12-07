“Nette Nikolaus-Überrschung” in Vilpian

Von: luk

Vilpian – Im Etschtal ist es am späten Samstagnachmittag für den Eigentümer eines Autos zu einem äußerst ärgerlichen Vorfall gekommen.

Kurz nach Einbruch der Dunkelheit wollte der Einheimische mit den Initialen H. T. gemeinsam mit seinem Kletterpartner sein für einige Stunden am Etschdamm in Vilpian abgestelltes Fahrzeug abholen.

Dabei erlebte er eine “nette Nikolausüberaschung”, wie er gegenüber Südtirol News schildert. Die hintere Fensterscheibe wurde von Unbekannten eingeschlagen und aus dem Kofferraum des Pkw ein Seilsack und eine Notebooktasche entwendet. Beide Gegenstände waren von außen nicht einsehbar.

Für die Diebe sei beides relativ wertlos, denn wer bezahle schon viel Geld für ein gebrauchtes Seil ohne Kenntnis der bereits abgefangenen Sturzanzahl oder für ein zugangsgeschütztes mehrere Jahre altes Notebook.

Für den Eigentümer sind der Schaden und Ärger hingegen beträchtlich und die “Freude, sich in Südtirol aufzuhalten stark eingetrübt”, wie der Mann schildert.

Der Diebstahl wurde bei den Carabinieri angezeigt. Doch der Betroffene hat wenig Zuversicht, dass der Fall aufgeklärt werden wird. Dafür sei in ihm eine große Wut auf die skrupellosen Täter aufgekommen und – wie er sagt – “wieder weniger Lust auf einen Verbleib im Land”.