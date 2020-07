Neue Kuh-Challenge: Lebensgefährlich statt witzig

Bozen – In den sozialen Netzwerken boomt derzeit gerade eine neue Video-Challenge, bei der Kühe erschreckt werden, berichtet die Sonntagszeitung „Zett“. Was manche vielleicht lustig finden, kann in Wahrheit tödlich enden.

Immer mehr junge „TikTok“-User riskieren bei dieser vermeintlich witzigen Mutprobe, aufs Horn genommen zu werden.

Unter dem Hashtag #kulikitakascareacow („Kulikitaka – Erschrecke eine Kuh“) bauen sich die User zum Song „Kulikitaka“ von Toño Rosario in einer Droh-Haltung vor Kühen auf und laufen frontal auf einzelne Tiere oder gar ganze Herden zu.

„Zum Kopfschütteln“, sagt Wilhelm Haller von der Südtiroler Bauernjugend.

