Neumarkt: Carabinieri verhaften Drogenhändler

Neumarkt – Am Dienstag verhafteten die Carabinieri von Neumarkt einen 37-jährigen tunesischen Drogenhändler, dem in Bozen und im Unterland getätigte Drogengeschäfte zur Last gelegt werden.

Beim 37-Jährigen handelt es sich um einen „alten Bekannten“, der bereits im Jahr 2019 von den Carabinieri der Landeshauptstadt in flagranti beim Drogenhandel erwischt und infolgedessen festgenommen worden war. Damals hatten die Carabinieri ihn in Besitz von drei Rollen Haschisch in einem Gesamtgewicht von etwas mehr als zweihundert Gramm und etwa 630 Euro als Erlös aus seiner kriminellen Tätigkeit vorgefunden. Da er bei einer Durchsuchung im Besitz einer gestohlenen Steuernummer und eines Messers angetroffen worden war, war er im Sommer des Jahres 2020 von denselben Carabinieri zudem wegen Hehlerei und des Mitführens einer Waffe angezeigt worden.

Vermutlich weil ihm der Boden in Bozen zu „heiß“ geworden war – der Tunesier war auch von der mobilen Einheit der Staatspolizei der Quästur verhaftet worden – verlegte der 37-Jährige seine kriminelle Tätigkeit ins Unterland. In „Zusammenarbeit“ mit lokalen Kleinkriminellen, gegen die derzeit noch ermittelt wird, verkaufte der Drogenhändler Kokain und Heroin an die Jugendlichen des Unterlandes.

Auf Antrag der Bozner Staatsanwaltschaft und auf Anordnung des Ermittlungsrichters wurde der 37-jährige Tunesier von den Carabinieri aufgespürt, verhaftet und in Untersuchungshaft genommen, sodass er keinen weiteren Schaden mehr anrichten kann.