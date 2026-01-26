Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nonnen von Goldenstein: Anzeige wegen Veruntreuung
Um die drei Nonnen ist es ruhig geworden, im Betreuerteam brodelt es

Nonnen von Goldenstein: Anzeige wegen Veruntreuung

Montag, 26. Januar 2026 | 17:20 Uhr
Um die drei Nonnen ist es ruhig geworden, im Betreuerteam brodelt es
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Um die drei betagten Nonnen von Goldenstein in Salzburg ist es zuletzt ruhig geworden. Im Team der Unterstützer der Frauen dürfte es jedoch weiterhin ziemlich brodeln. Wie am Montag bekannt wurde, hat eine Helferin der Frauen am 18. Jänner bei der Polizei Anzeige gegen die Sprecherin der Schwestern erstattet. Es geht um den Verdacht der Veruntreuung von Spendengeldern. Die Beschuldigte weist die Vorwürfe strikt zurück und spricht von einem “gespaltenen Helferteam”.

“Seit Anfang Dezember fallen Unregelmäßigkeiten mit den Spendengeldern auf”, heißt es in der von der “Helferin der ersten Stunde” eingebrachten Sachverhaltsdarstellung. Die Frau hat die Anzeige nicht anonym, sondern in ihrem Namen gemacht, will medial aber nicht genannt werden. Eine Klärung der offenen Fragen mit der Sprecherin der Nonnen sei nicht möglich gewesen, schreibt sie. Vielmehr wurde auf Nachfragen mit Angriffen, Verleumdungen und einer Kontaktunterbindung mit den Nonnen per Betretungsverboten reagiert.

“Höhe des Schadens nicht genau bezifferbar”

Die Hauptanschuldigung: Spendengelder seien in mehreren Fällen nicht auf das Treuhandkonto der Schwestern einbezahlt worden. Die Anzeige nennt etwa 2.000 Euro, die nach Veröffentlichung der Podcast-Serie “Die Dunkelkammer” für die Nonnen zusammengekommen sein sollen. Mehrfach ist auch von Bargeldbeträgen in der Höhe von 50 bis 300 Euro die Rede, die nicht am Konto eingelangt seien.

Auch die Einnahmen aus dem Verkauf des Buches “Nicht mit uns!” der Podcasterin und Journalistin Edith Meinhart – pro Exemplar sollte ein Euro an die Nonnen gehen – seien zumindest mit 9. Jänner noch nicht überwiesen gewesen. “Durch dieses Verhalten entstand ein Schaden, der vom Helferkreis leider nicht genau beziffert werden kann”, heißt es in der Sachverhaltsdarstellung.

Sprecherin will mit Gegenanzeige wegen Verleumdung reagieren

Die beschuldigte Sprecherin der Nonnen wies die Vorwürfe am Montagnachmittag im Telefonat mit der APA zurück. “Das Geld wurde auf das Konto der Schwestern transferiert. Die Polizei hat die Auszüge mittlerweile bekommen.” Sie selbst sei auch nie für das Ressort Finanzen im Helferteam verantwortlich gewesen. “Die Konten wurden von einer anderen Altschülerin betreut, die aber nicht mehr Teil des Teams ist.” Die Sprecherin sieht die Anzeige als Nachwehe des Rückzugs der Schwestern aus den Sozialen Medien Mitte Dezember 2024. “Die Anschuldigungen rühren leider von Streitigkeiten im Team und kommen von jenen, die unbedingt den Instagram-Account der Schwestern hochhalten wollen.” Sie selbst werde nun mit Gegenanzeigen wegen Verleumdung reagieren. Bereits Anfang Dezember gab es im Team der Unterstützer einen Disput darüber, wer Anlaufstelle für Presseanfragen ist.

Der Fall über die Ordensfrauen im Alter von Anfang bis Ende 80 hatte in den vergangenen Monaten weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Die drei Nonnen waren nach einem vorangegangenen Aufenthalt in einem Seniorenheim gegen den Willen ihres zum Apostolischen Kommissar bestimmten Oberen in ihr früheres Kloster zurückgekehrt.

Die Polizei kann derzeit noch nichts zum Sachverhalt sagen: “Die Ermittlungen laufen”, so eine Sprecherin zur APA.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
99
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
47
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
44
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Kommentare
42
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
42
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 