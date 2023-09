Nothilfe für Erdbebenopfer in Marokko

Bozen – Nach dem verheerenden Erdbeben am Samstag in Marokko sind Tausende Menschen auf Hilfe angewiesen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des internationalen Caritas-Netzes sind bereits vor Ort, um schnellstmöglich Hilfe zu leisten. Die Caritas Diözese Bozen-Brixen unterstützt die Nothilfe mit 15.000 Euro aus dem Katastrophenfond und bittet auch die Südtiroler Bevölkerung um Spenden.

„Es werden dringend Nahrung, Trinkwasser, medizinische Versorgung sowie Notunterkünfte benötigt, um die Überlebenschancen der betroffenen Menschen zu erhöhen“, ruft Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer zur Solidarität mit den Opfern des Erdbebens in Marokko auf. „Die Caritas Rabat ist dabei, Decken, Lebensmittel und Medikamente zu sammeln. Spendengelder werden dafür eingesetzt, um das benötigte Material vor Ort zu besorgen – dort wissen sie am besten, was es für die Nothilfe jetzt braucht“, sagt Sandra D’Onofrio, welche die Katastrophenhilfe der Südtiroler Caritas koordiniert. „Schnelle Hilfe ist jetzt gefragt.“

Wer die Nothilfe für die Erdbebenopfer in Marokko unterstützen möchte, kann seine Spende unter dem Kennwort „Katastrophenhilfe/Marokko“ auf eines der folgenden Spendenkonten der Caritas zu überweisen.

Raiffeisen Landesbank: IBAN: IT42F0349311600000300200018

Südtiroler Sparkasse: IBAN: IT17X0604511601000000110801

Südtiroler Volksbank: IBAN: IT12R0585611601050571000032

Intesa Sanpaolo: IBAN: IT18B0306911619000006000065