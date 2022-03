Ohne Gnade: „Wir werden euch wie tollwütige Hunde erschießen“

Kiew – Schon vor dem russischen Angriff hat die Armee der Ukraine zu jenen gehört, die einen der höchsten Anteile des angeblich schwachen Geschlechts aufwiesen. Nach dem Einmarsch der Truppen der Russischen Föderation griffen nicht nur viele Männer, sondern auch eine nicht unerhebliche Anzahl von Frauen zu den Waffen und meldeten sich freiwillig für den Kriegseinsatz an vorderster Front.

Laut Angaben des Ukrainischen Außenministeriums stellen Frauen 15 Prozent der Soldaten, die die russische Invasion bekämpfen. Anlässlich des Tags der Frau veröffentlichten die Streitkräfte der Ukraine das Video einer Gruppe kampferprobter Ukrainerinnen, die ihren Feinden, die ihre Heimat zerstören, ein grausames Schicksal verheißen. „Wir werden euch wie tollwütige Hunde erschießen“, versprechen die Soldatinnen im Video.

Das Video, das anlässlich des Internationalen Tags der Frau von den Streitkräften der Ukraine veröffentlicht wurde und eine Gruppe von Soldatinnen der Ukrainischen Armee zeigt, ist nichts für schwache Nerven.

„Wir sind Frauen der Ukraine. Dafür, dass sie unser Land schützen, preisen wir unsere Männer. Unsere Kinder haben wir bereits in Sicherheit gebracht. Das genetische Erbe unseres Volkes ist daher zuverlässig geschützt. Nun schließen wir uns den Männern und der ukrainischen Armee an. Wir werden den Feind auf jedem Zentimeter des ukrainischen Bodens vernichten, in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem Wald und auf jedem Feld. Für jedes Kind, jede Frau, jeden alten Mann, jedes zerstörte Haus, jede Straße und sogar jede Scheune werden wir sie wie tollwütige Hunde erschießen. Ruhm der Ukraine! Tod den Feinden!“, so die Frauen im veröffentlichten Video.

Auch der ukrainische Parlamentsabgeordnete Kira Rudit würdigte am Tag der Frau den Einsatz mutiger Ukrainerinnen an vorderster Front.

„Es ist bereits nach Mitternacht in Kiew und es ist offiziell der Internationale Tag der Frau. Um ihnen zu zeigen, wie wertvoll sie sind, schenken an diesem Tag Kinder ihren Müttern normalerweise selbstgemalte Karten und Blumen. Dieses Jahr wurde unseren Kindern dieser Feiertag geraubt. Sie befinden sich entweder in Flüchtlingslagern oder sehr weit weg von uns. Um zusammen mit unseren Männern unser Land vor Putin zu schützen, halten die ukrainischen Frauen in diesem Jahr nicht nur Blumen, sondern auch Waffen in ihren Händen. Ich möchte allen ukrainischen Frauen dazu gratulieren, dass sie aufgestanden sind und für ihr Land in den Krieg ziehen. Ihr seid unglaublich“, so Kira Rudit in einem Video, das auf Twitter gepostet wurde.

Dass in der Ukraine so viele Frauen dazu bereit sind, ihren Männern ins Schlachtfeld zu folgen, ist eigentlich keine Überraschung. Schon vor dem russischen Angriff gehörte die Armee der Ukraine zu jenen, die einen der höchsten Anteile des angeblich schwachen Geschlechts aufwiesen. Früher durften Frauen, die eine militärische Karriere in der Ukrainischen Armee anstrebten, ihrem Land lediglich in der Verwaltung und in der Logistik – etwa als Sekretärinnen, Krankenpflegerinnen oder Köchinnen – dienen, aber im Jahr 2016 erkämpften sich die Frauen das Recht, auch an vorderster Front eingesetzt zu werden.

Zu den Vorreiterinnen dieser „Gleichberechtigung auf Ukrainisch“, die hiesige Feministinnen ins Staunen versetzten würde, gehörte die Scharfschützin Olena Bilozerska, die zwischen 2014 und 2016 als Freiwillige in vielen Krisengebieten der Ostukraine gedient hatte.

„In den ersten beiden Kriegsjahren waren die Soldaten an der Front sehr überrascht, wenn sie eine Kämpferin sahen. Einige hielten mich sogar für eine Ärztin“, erzählt Olena Bilozerska, die ihr Scharfschützenhandwerk von ihrem Mann in den Wäldern bei Kiew erlernt hatte. Ihr Mann – so Olena – sei weise und hatte den Krieg mit Russland schon vor vielen Jahren prophezeit. Veteraninnen wie Olena Bilozerska ist es zu verdanken, dass es heute in der Ukrainischen Armee „völlig normal“ ist, dass Frauen an der vordersten Front kämpfen dürfen und auch die Möglichkeit besitzen, in höchste militärische Ränge aufzusteigen. Laut Angaben des Ukrainischen Außenministeriums stellen Frauen 15 Prozent der Soldaten, die die russische Invasion bekämpfen.

Aber gleich wie ihre Männer hätten auch sie sich nie gedacht, mitten in Europa in einen fürchterlichen Krieg zu geraten. Neben vielen Männern werden auch Soldatinnen im Kampfeinsatz ihr Leben verlieren. Und viele von denen, die diesen Krieg überleben werden, werden bei der Rückkehr ihr Haus zerstört vorfinden. Der Tag der Frau ist in der Ukraine in tiefe Traurigkeit gehüllt.