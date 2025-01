Ohne Helm: E-Scooter-Fahrer in Bozen schwer verletzt

Von: luk

Bozen – Ein schwerer Unfall hat sich am Freitag um die Mittagszeit in Bozen ereignet. Ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde an der Kreuzung von der Buozzistraße und der Toni-Ebner-Straße von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Der Mann trug keinen Helm, was seine Kopfverletzungen verschlimmert haben dürfte.

Der Unfall geschah, als eine 52-jährige Südtirolerin mit ihrem Fiat 500 nach rechts in die Toni-Ebner-Straße abbiegen wollte. Gleichzeitig überquerte der 33-jährige Mann, ein ägyptischer Staatsbürger, die Straße auf den Zebrastreifen. Der Aufprall war so heftig, dass der E-Scooter-Fahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde und bewusstlos auf der Straße liegen blieb.

Die Fahrerin des Autos stand unter Schock, alarmierte jedoch umgehend den Rettungsdienst. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife leistete Erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf. Der Mann erlitt erhebliche Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand wird laut der Zeitung Alto Adige als kritisch beschrieben.

E-Scooter und Verkehrssicherheit im Fokus

Erste Ermittlungen der Stadtpolizei zeigen, dass der Mann keinen Helm trug, obwohl dieser seit dem 14. Dezember gesetzlich vorgeschrieben ist. Bei Verstößen drohen bekanntermaßen Strafen von 250 Euro. Die Polizei hat den E-Scooter sichergestellt und untersucht nun die genaue Unfallursache. Die Überwachungskameras an der Kreuzung sollen dabei helfen, die Dynamik des Unfalls zu klären.

Die Stadtpolizei berichtet, dass Verstöße gegen die neuen Vorschriften für E-Scooter seit Inkrafttreten des aktualisierten Straßenverkehrsgesetzes zugenommen haben. Täglich werden Fahrer wegen fehlender Helme, zu hoher Geschwindigkeit oder unerlaubter Nutzung auf Gehwegen sanktioniert.

„E-Scooter gehören zu den gefährlichsten Verkehrsmitteln, da sie oft instabil sind und Konflikte mit Fußgängern, Radfahrern und Autos provozieren“, erklärte Bozens Mobilitätsstadtrat Stefano Fattor. Zu den neuen gesetzlichen Anforderungen gehören etwa funktionierende Bremsen, Beleuchtung und Blinker sowie ein Motor mit maximal 500 Watt Leistung. Auch eine Altersgrenze von 14 Jahren gilt mittlerweile. Künftig sollen E-Scooter mit Nummernschildern und Versicherungen ausgestattet werden.