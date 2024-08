Olang: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Von: ka

Olang – Am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Niederolang zu einem Verkehrsunfall gerufen. Schauplatz des Unfalls, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, war die Pustertaler Staatsstraße auf der Höhe von Neunhäusern. Drei Personen erlitten durch den Unfall leichte bis mittelschwere Verletzungen. Die Verletzten wurden von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus gebracht.

An den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Niederolang unterstütze den Rettungsdienst, sicherte die Fahrzeuge und half bei der Bergung der Wracks. Durch den Unfall entstanden ausgedehnte Staus.

Aufgrund des Staus wollte ein Lkw eine für seine Größe ungeeignete Umleitung nutzten, blieb dabei jedoch stecken. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Niederolang mussten den Lkw aus seiner misslichen Lage befreien.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Niederolang, das Weiße Kreuz Bruneck, die Behörden sowie der Abschleppdienst.