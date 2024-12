Parkanlagen in Wien wegen Sturmwarnung teilweise gesperrt

Von: apa

Wegen einer Sturmwarnung für Wien haben die österreichischen Bundesgärten am Montag mehrere Parkanlagen geschlossen: Zu Mittag waren demnach der Augarten, der Burggarten und der südliche Teil des Schönbrunner Schlossparks – der Gloriette-Hügel Waldbereich – gesperrt. In Schönbrunn waren zudem das Meiereitor und das Maria-Theresia-Tor geschlossen, wie die Bundesgärten informierten.

Geosphere Austria hat für Montag für Teile von Niederösterreich und des Burgenlandes sowie für Wien eine gelbe Sturmwarnung herausgegeben. In Wien wurden in der Inneren Stadt etwa Böen von bis zu 87 km/h gemessen, auf der Hohen Wand waren es 93 km/h. Auf der exponierten Messstation auf der Jubiläumswarte in rund 450 Metern Seehöhe wurden 125 km/h verzeichnet. Der Sturm sollte sich bis zum Abend aber wieder legen, wie es auf Anfrage hieß.

Bei der Wiener Feuerwehr wurden seit dem Einsetzen des Windes am späten Sonntagabend 70 Einsätze verzeichnet, die mit dem starken Wind in Zusammenhang stehen könnten. Es handelte sich aber lediglich um typische Vorfälle wie umgestürzte Baustellengitter oder lose Ziegel.