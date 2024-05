Person in Gasteig von Kleinbus überfahren und eingeklemmt

Gasteig/Sterzing – Am Sonntagmorgen gegen 5.00 Uhr kam es in Gasteig bei Ratschings zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Informationen der Einsatzkräfte wurde dabei eine Person von einem Kleinbus überfahren und blieb unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit ihren schweren Verletzungen in das Krankenhaus Bozen überliefert werden.

Im Einsatz standen neben einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungstransportwagen auch die Carabinieri, die Feuerwehr und die Notfallseelsorge.