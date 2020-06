Plan de Gralba: Arbeiter trennt sich Finger ab

Wolkenstein – Die Örtlichkeit Plan de Gralba in Wolkenstein in Gröden war am Dienstagnachmittag Schauplatz eines schweren Arbeitsunfalls.

Der Arbeitsunfall ereignete sich gegen 15.00 Uhr. Beim Arbeiten fiel einem 49-jährigen Einheimischen aus Durnholz im Sarntal eine Eisenstange auf die Hand und trennte ihm dabei den linken Zeigefinger komplett ab.

Das Unfallopfer blieb trotz der Schwere der Verletzung immer bei Bewusstsein. Um so schnell wie möglich den Patienten den richtigen Ärzten übergeben zu können, entschieden die verständigten Rettungskräfte des Weißen Kreuzes, sofort das Krankenhaus anzufahren.

Vor Ort im Einsatz befand sich ein Rettungstransportwagen der Sektion des Weißen Kreuzes Gröden.