Von: mk

Salurn – Die Freiwillige Feuerwehr Salurn ist in am Mittwoch in den frühen Morgenstunden alarmiert worden. Grund dafür war: Ein Pkw stand in Flammen.

Gegen 5.20 Uhr sind die Wehrleute ausgerückt. Der Brand hat sich in der Industriezone ereignet.

Der Pkw-Lenker, der als Chauffeur in einem örtlichen Unternehmen arbeitet, berichtete, dass der Pkw des Typs Peugeot 206 Turbodiesel an Leistung verloren habe.

Plötzlich leuchteten alle Warnlichter auf, dann schaltete der Motor ab und der Mann sah, wie die Flammen aufloderten. Verletzt wurde offenbar niemand.