Polizei beschlagnahmt einen Kilogramm Haschisch

Bozen – Im Rahmen der unterschiedlichen Faschingsveranstaltungen hat die Staatspolizei in Bozen am Freitagvormittag Drogenkontrollen in den Überlandbussen bei der Mayer Nusser-Haltestelle durchgeführt. Ein 27-jähriger Algerier, der in Neapel ansässig ist, wurde um 9.00 Uhr festgehalten.

Der Mann hatte keinen Ausweis bei sich und konnte keine plausible Erklärung dafür liefern, warum er sich in der Stadt aufhielt. Stattdessen wurde er zunehmend aufgeregter und versuchte, der Kontrolle zu entkommen.

Wie sich herausstellte, hatte der Quästor von Bozen bereits im November 2019 ein Dekret zur Abschiebung des 27-Jähriger erlassen. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten in einer Tasche neben Kleidung zehn Haschischkuchen entdeckt.

Die Packungen trugen die Aufschrift „Spakiti 1“, was einen Hinweis auf die Herkunft darstellt. Die Ermittler vermuten, dass die Substanz einen erhöhten Anteil an Wirkstoffen erhält.

Während die Polizisten die Drogen beschlagnahmten, wurde der Mann ins Bozner Gefängnis überstellt.