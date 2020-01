Polizei stoppt am Brenner zwei Flüchtige

Brenner – Die Polizei hat am Brenner in den vergangenen Tagen zwei Straftäter in Zügen aus München verhaftet, die Italien verlassen hatten und das Staatsgebiet wieder betreten wollten.

Im ersten Fall handelte es sich um einen 29-jährigen Marokkaner, der am Mittwoch im Zug keine Ausweispapiere bei sich hatte. Nach einer Datenüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungsbefehl vom Gericht in Savona wegen eines Raubüberfalls vorlag, der dort vor einigen Monaten begangen worden war.

Außerdem verfügt er über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung. Der 29-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.

Am Freitag hielt die Polizei hingegen in einem Zug nach Verona den 32-jährigen Nordafrikaner A. F. auf. Der Mann konnte über seine Fingerabdrücke identifiziert werden. Sein genaues Herkunftsland ist unklar und bleibt Gegenstand von Überprüfungen. Vermutlich handelt es sich um Tunesien oder Marokko.

Bei seinen Aufenthalten in italienischen Ortschaften hatte er in der Vergangenheit jeweils unterschiedliche Identitäten angegeben.

Dennoch konnte die Polizei sicherstellen, dass gegen den 32-Jährigen zwei Vollstreckungsbefehle wegen mehrerer Vergehen vorlagen, die in Livorno und Palermo begangen worden waren. Demnach muss der Mann eine Haftstrafe von zwei Jahren, fünf Monaten und zehn Tagen abbüßen.

Auch der 32-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.