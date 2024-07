Polizei überführt Seriendieb mit speziellem Einsatz

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Seriendieb gefasst. Weil Betreiber von Geschäften in Einkaufszentren zuletzt mehrfach Anzeigen wegen Ladendiebstahls erstattet hatte, ergriffen die Ermittler besondere Maßnahmen.

Polizisten in Zivil führten etwa im Centrum in der Galvani-Straße in Bozen mehrere Kontrollgänge in Zivil durch – und siehe da: Ihnen fiel ein bekanntes Gesicht auf. Der 41-jährige Marokkaner B. B., der bereits mehrfach vorbestraft ist, trug einen großen Rucksack.

Als die Beamten den Mann aufhielten und seinen Rucksack durchsuchten, entdeckten sie zahlreiche Kleidungsstücke, die aus Geschäften in der Umgebung gestohlen worden waren.

Auf der Quästur stellte sich außerdem heraus, dass gegen den Mann erst vor wenigen Tagen ein Vollstreckungsbefehl ausgestellt worden war. Demnach muss der 41-Jährige eine Haftstrafe von vier Monaten abbüßen, zu der er wegen eines Diebstahls im vergangenen Jahr verurteilt worden war.

Die Polizei überstellte den mutmaßlichen Seriendieb ins Bozner Gefängnis und zeigte ihn wegen Hehlerei an. Die gestohlene Beute konnte den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.

Angesichts der Schwere des Vorfalls hat Quästor Paolo Sartori außerdem ein Dekret zur Abschiebung des Mannes unterzeichnet.