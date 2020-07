Priester aus Österreich in Südtirol bei Bergunfall ums Leben gekommen

Sexten – Eine Bergtour in Sexten in Südtirol endete am Donnerstag für den 78-jährigen Geistlichen Norbert Stigler vom Stift Heiligenkreuz, der seit 1999 Pfarrer in Sulz im Wienerwald ist, tödlich.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, stürzte der erfahrene Alpinist auf dem Steig zur Rotwandspitze rund 80 Meter ab. Für den 78-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Stigler war mit einer Begleiterin unterwegs. Sie hatten sich von seinem Urlaubsort in Osttirol am Morgen nach Sexten begeben, waren mit der Seilbahn bis auf 1.925 Meter Meereshöhe gefahren und nahmen dann den Steig auf die Rotwandspitze in Angriff.

Dieser ist an einigen Stellen ausgesetzt. Am späten Vormittag geschah genau an einer dieser Stellen das Unglück. Der Geistliche verlor plötzlich das Gleichgewicht und stürzte ab.

Seine Begleiterin setzte umgehend einen Notruf ab. Die Bergrettung Sexten, die Bergrettung der Finanzwache sowie der Rettungshubschrauber Pelikan 2 eilten zur Unfallstelle. Die Einsatzkräfte konnten aber nur mehr den Tod des Priesters feststellen.

Sein Leichnam wurde geborgen und ins Tal in die Kapelle am Sextner Friedhof gebracht.