Bozen – Im Alter von 83 Jahren ist heute Freitag, 5. Juli 2024, der Priester Flavio Debertol verstorben. Debertol wirkte als Kooperator in Bozen und war u.a. Kaplan der Staatspolizei der Region Trentino-Südtirol sowie diözesaner Referent für Soziale Gerechtigkeit. Der Sterbegottesdienst für Flavio Debertol wird am kommenden Donnerstag, 11. Juli 2024, um 10.30 Uhr in Bozen gefeiert.

Flavio Debertol wurde am 4. August 1940 in Campitello (Fassatal) geboren und wurde am 27. Juni 1965 in Bozen zum Priester geweiht. Nach der Priesterweihe wirkte er ein Jahr lang als Kooperator in Salurn. Seit 1966 war er Kooperator in Bozen/Hl. Pius X. Von 1997 bis 2006 wirkte er als geistlicher Assistent der Pfadfinder AGESCI. Seit 1998 war er Kaplan der Staatspolizei der Region Trentino-Südtirol. Seit 2008 war er geistlicher Assistent der ACLI und der UCID und von 2010 bis 2018 Diözesanreferent für Soziale Gerechtigkeit.

2023 wurde Don Flavio Debertol für sein vielseitiges Engagement und seinen Einsatz als Arbeiterpriester und geistlicher Assistent verschiedener kirchlicher Verbände mit der Verdienstmedaille der Diözese Bozen-Brixen geehrt.

Den Trauergottesdienst für Flavio Debertol feiert Bischof Ivo Muser am Donnerstag, 11. Juli 2024, um 10.30 Uhr in der Pfarrei Pius X. in Bozen.