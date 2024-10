Priester Sebastian Kröss verstorben

Von: mk

Mölten/Flaas – Im Alter von 89 Jahren ist heute Donnerstag, 31. Oktober 2024, der Priester Sebastian Kröss in Mölten verstorben. Kröss wirkte unter anderem als Pfarrer in Martell und in Flaas/Jenesien. Der Trauergottesdienst für Sebastian Kröss wird am kommenden Montag, 4. November 2024, um 14.30 Uhr in Flaas gefeiert.

Sebastian Kröss wurde am 8. Februar 1935 in Vöran geboren und am 8. April 1962 in Lana zum Priester geweiht. Zwischen 1962 und 1969 wirkte er als Kooperator in Algund, St. Nikolaus/Eggen, Steinegg, Tschars, Bruneck und ein Jahr lang als Vikar in Bad Dürrheim (Deutschland). Im Jahr 1969 wurde Kröss Pfarrer in Martell, wo er bis 1988 wirkte. In der Folge war er bis 1992 Pfarrer in Tschars und von 1992 bis 1996 Pfarrer in Verdins. Von 1996 bis 2014 war Kröss Pfarrer in Flaas/Jenesien. 2014 verzichtete er auf die Pfarrei Flaas/Jenesien, war aber noch bis 2016 in der Seelsorge tätig.

Seinen Lebensabend verbrachte Pfarrer Kröss im Altenheim in Mölten. Den Trauergottesdienst für den Verstorbenen feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Montag, 4. November 2024, um 14.30 Uhr in Flaas.