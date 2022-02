Prösler Ried: Stadel geht in Flammen auf – VIDEO

Völs – Am späten Mittwochabend ist gegen 23.00 Uhr in der Fraktion Prösler Ried bei Völs ein Stadel in Flammen aufgegangen. Bei Ankunft der Feuerwehren stand der Stadel bereits in Vollbrand.

Rund 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz und konnten ein Übergreifen des Brandes auf das nebenstehende Wohngebäude erfolgreich verhindern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Zurzeit laufen noch die Nachlösch- und Aufräumarbeiten, die Brandursachenermittlung wird von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt.

Für die Löschwasserversorgung mussten zudem lange Zubringerleitungen aufgebaut werden. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von Völs mit den Feuerwehren Völser Aicha, Kardaun, Seis am Schlern und Kastelruth sowie der Berufsfeuerwehr Bozen, dem Bezirksverband Bozen, dem Weißen Kreuz und den Behörden.

#EINSATZINFO: FF Völs – 16.02.22 – Einsatzvideo des Stadelbrandes in der Fraktion Prösler Ried, bei dem rund 100 Feuerwehrleute stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt waren / VVF Fiè – video dell'incendio nella frazione di Novale di Presule con 100 vigili del fuoco impegnati per molte ore nelle complicate operazioni di spegnimento 🎥 Pirhofer / FF Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Wednesday, February 16, 2022