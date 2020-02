Pusterer bei Schneeschuhwanderung verstorben

Kiens/Bruneck – Am Sonntagnachmittag wurde der 53-jährige Josef Johannes Miribung, der in Kiens lebte, auf der Putzenhöhe tot aufgefunden.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, war der ursprünglich aus Bruneck stammende Mann mit den Schneeschuhen für eine Tour aufgebrochen.

Was dann genau passiert ist, darüber kann derzeit nur gemutmaßt werden. Am wahrscheinlichsten ist, dass der Pusterer einen Anfall von Übelkeit erlitt und verstorben ist.

Miribung war vermutlich über den Forstweg zur Moarhof-Alm und dann weiter in Richtung Gipfel gegangen. Sein Leichnam wurde am Nachmittag auf einer Höhe von 2.400 Metern in nicht unwegsamem Gelände gefunden. Daher wurde vorerst ausgeschlossen, dass der 53-Jährige durch einen Sturz ums Leben gekommen ist.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Josef Johannes Miribung wurde mit Einverständnis des diensthabenden Staatsanwalts in die Leichenhalle des Brunecker Krankenhauses gebracht.

Die Carabinieri haben in weiterer Folge die Familienangehörigen des 53-jährigen Pusterers über dessen Tod informiert.