Radfahrer stirbt wegen zu rasch verzehrter Jause

Salurn – Der 74-jährige Karl Parteli, der am vergangenen Freitag in das Bozner Krankenhaus eingeliefert wurde, ist tragischerweise verstorben, so berichte Alto Adige Online.

Der 74-Jährige befand sich gerade auf dem Weg nach Hause, als er aufgrund eines zu rasch verschluckten Brotstücks auf der Salurner Brücke um Luft ringend zu Boden fiel.

Nach der Erstversorgung durch drei Carabinieri wurde der Mann in schlechtem gesundheitlichen Zustand ins Bozner Krankenhaus gebracht. Am gestrigen verstarb Parteli im Krankenhaus.