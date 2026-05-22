Radfahrer stürzt auf der Straße zum Gampenpass

Von: mk

Gfrill – Auf der Gampenpassstraße hat sich am Freitagnachmittag ein Freizeitunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist ein Radfahrer zu Sturz gekommen und hat sich erheblich verletzt.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und die Carabinieri. Der 29-jährige Radfahrer aus Österreich musste ins Meraner Krankenhaus eingeliefert werden.

Weitere Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der Unfall hat sich gegen 15.00 Uhr ereignet.