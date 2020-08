Raubüberfall auf Verkäuferin

Bozen – Nach einer gewagten und abenteuerlichen Verfolgungsjagd gelang es den Polizeibeamten der Quästur von Bozen, einen 35-jährigen Mann aus Ghana zu verhaften. Der 35-Jährige hatte kurz zuvor einen Raubüberfall auf ein Geschäft im Zentrum von Bozen verübt.

Nachdem der Mann verschiedene, in der Auslage ausgestellte Verkaufsartikel betrachtet hatte, bedrohte er eine Verkäuferin mit einem großen Küchenmesser und nahm eine Schachtel mit einem Smartphone an sich, mit der er sich in Richtung des Verdi-Platzes davonmachte. Einige Kunden, die Zeugen des Überfalls geworden waren, nahmen sofort die Verfolgung des Täters, der in der Nähe der Loretobrücke auf den Fahrradweg eingebogen war, auf.

Die Beamten zweier Polizeistreifen, die alarmiert worden waren, blockierten alle Zugänge zum Radweg. Um einen Sprung des Täters in den Fluss zu verhindern, verfolgten die Polizisten einer Streife den flüchtenden Täter. Als der 35-Jährige sah, dass er eingekreist war, bedrohte er die Polizisten mit dem Messer und griff jeden an, der sich ihm nähern wollte. An dieser Stelle griff auch ein junger Mann aus Gambia in das Geschehen ein. Er half den Beamten dabei, Schaulustige fernzuhalten und den Räuber festzuhalten. Der Täter aus Ghana wurde verhaftet und in Handschellen abgeführt.

Da ein Täter ähnlicher Gestalt des 35-Jährigen am Tag zuvor einen Raubüberfall auf eine Tabaktraffik verübt hatte, wobei ebenfalls ein Küchenmesser zum Einsatz gekommen war, durchsuchten die Polizisten die Wohnung des Ghanaers und stellten dabei verschiedene Bekleidungsstücke, die der mutmaßliche Täter am Vortag benutzt hatte, sicher.

Bei einer mittels Fotos durchgeführten Gegenüberstellung wurde der 35-jährige Mann aus Ghana auch als Urheber des Überfalls auf das Tabakwarengeschäft am Vortag identifiziert.