Raubüberfall in Bozen: Mutmaßlicher Täter verhaftet

Bozen – In der Baristraße in Bozen ist ein junger Mann am 13. Juli ausgeraubt worden. Nach Ermittlungen der Staatspolizei konnte nun der mutmaßliche Täter ausgeforscht und verhaftet werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen nigerianischen Staatsbürger.

Laut den Vorwürfen hat er sich von hinten an den Bozner angeschlichen und ihm den Rücksack entrissen. Nach einem kleinen Handgemenge gelang dem Täter die Flucht.

Der Mann ist kein Unbekannter: Er soll für mehrere ähnliche Vorfälle in der Landeshauptstadt verantwortlich sein. Die Quästur konnte ihm zwei weitere Raubüberfälle im Frühsommer anlasten.

Heute klickten für den 26-Jährigen die Handschellen. Auf der Rombrücke wurde er angehalten und ins Bozner Gefängnis überstellt.