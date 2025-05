Raubüberfall in Bozen: Opfer mit Schürfwunden am ganzen Körper

Von: mk

Bozen – Dramatische Szenen haben sich vor wenigen Abenden in der Nähe des Bozner Dominikanerplatzes abgespielt. Ein tunesischer Staatsbürger wurde brutal überfallen und ausgeraubt, die Polizei konnte jedoch schnell einen der mutmaßlichen Täter festnehmen.

Ein Anrainer alarmierte die Polizei über die einheitliche Landesnotrufnummer 112 und meldete eine heftige Auseinandersetzung im Freien vor einer Tabaktrafik. Beamte der Staatspolizei eilten umgehend zum angegebenen Ort. Dort trafen sie auf Zeugen, die ihnen präzise Hinweise auf zwei Personen gaben, die sich zu Fuß entfernt hatten, während eine dritte Person in einen Linienbus gestiegen war.

Die Polizisten reagierten blitzschnell. Einer der flüchtenden Männer konnte in der Nähe der Sernesi-Galerie gestellt werden, wo er sich zu verstecken versuchte. Gleichzeitig wurde der Linienbus angehalten, um den in die Auseinandersetzung verwickelten Mann zum Aussteigen aufzufordern. Dieser wies deutliche Spuren des Übergriffs auf: Sein T-Shirt war zerrissen und er trug mehrere Schürfwunden am ganzen Körper davon.

Das Opfer wurde als A.G. – ein 23-jähriger tunesischer Staatsbürger – identifiziert. Er übernachtet in einem Kälteschutzzentrum in der Pacinotti-Straße und ist bereits polizeibekannt. Gegenüber den Beamten schilderte er den Vorfall: Er habe sich auf dem Dominikanerplatz befunden, um Zigaretten zu kaufen, als er von zwei Männern angesprochen wurde. Nach einer kurzen Begrüßung hätten die Unbekannten ihn plötzlich attackiert, um ihm sein Mobiltelefon zu entwenden. Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf die beiden Täter das Telefon erbeuteten und die Flucht ergriffen. Der 23-Jährige sei deshalb in den nächstbesten Linienbus gestiegen, um die Räuber zu verfolgen und sein gestohlenes Eigentum zurückzuerlangen.

Der von den Polizisten gestellte mutmaßliche Täter wurde zur Polizeiwache gebracht und als A. G., ein 20-jähriger tunesischer Staatsbürger mit ebenfalls einschlägigen Vorstrafen und abgelaufener Aufenthaltsgenehmigung, identifiziert. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde das kurz zuvor geraubte Mobiltelefon in seinem Besitz gefunden.

Der 20-Jährige wurde wegen Raubes festgenommen und unter Arrest gestellt. Er muss sich nun vor Gericht in einem Eilverfahren verantworten.

Angesichts der Schwere des Vorfalls hat der Quästor Paolo Sartori gegen A.G. ein Dekret zur Abschiebung erlassen. Dieses wird nach seiner Haftentlassung wirksam.