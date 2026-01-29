Aktuelle Seite: Home > Chronik > Raubüberfall in Lana: Frau von Unbekanntem angegriffen
Schock und leichte Verletzungen

Raubüberfall in Lana: Frau von Unbekanntem angegriffen

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 08:11 Uhr
Von: luk

Lana – Am Sonntagabend ist es im Zentrum von Lana zu einem Raubüberfall auf eine Frau gekommen. Die Tat ereignete sich gegen 18.00 Uhr an der Ecke Erzherzog-Eugen-Straße und Klostergasse. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Der Vorfall wurde erst am Mittwoch bekannt und von den Carabinieri bestätigt, die nun die Ermittlungen aufgenommen haben, so die Zeitung Alto Adige.

Nach ersten Informationen war die Frau zu Fuß auf der Erzherzog-Eugen-Straße unterwegs, nachdem sie die Heilig-Kreuz-Kirche verlassen hatte. Als sie in die Klostergasse einbog, wurde sie von einem jungen Mann mit vermummten Gesicht von hinten angegriffen. Der Täter soll sie am Hals gepackt, zu Boden gestoßen und versucht haben, ihr die Handtasche zu entreißen.

Da sich die Frau zunächst weigerte, ihre persönlichen Gegenstände herauszugeben, habe der Angreifer ihr, während sie am Boden lag, einen Schlag gegen den Kopf versetzt. Daraufhin ließ die Frau die Tasche fallen, woraufhin der Täter die Flucht ergriff und sich entfernte.

Die Frau erlitt einen Schock sowie leichte Verletzungen, darunter Abschürfungen im Gesicht und ein Hämatom am Kopf. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Täter ihr bereits zuvor gefolgt war und den Angriff gezielt an einer abgelegeneren Stelle verübte.

Die Geschädigte erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Die Ermittlungen der Carabinieri dauern an.

Bezirk: Burggrafenamt

