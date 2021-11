Rauch im Brennerbasistunnel

Mauls – Heute sind gegen 15.00 Uhr die Mannschaften der Berufsfeuerwehr Bozen zur Baustelle des Brennerbasistunnels gerufen worden.

Ersten Informationen zufolge waren einige Arbeiter, die in der Röhre “GLEN” in der Nähe der Tunnelbohrmaschine (TBM) sich aufhielten, eingeschlossen. Den 157 Arbeitern gelang es zum Glück jedoch, sich selbst zu retten. In der Nähe der Maschine entwickelte sich aber Rauch.

Eine Mannschaft der Berufsfeuerwehr drang mit Hilfe von Langzeit-Atemschutzgeräten BG4, die eine Luftversorgung von bis zu vier Stunden gewährleisten, in den Tunnel ein. Der Einsatzort wurde mit Hilfe eines speziellen Rettungszuges nach rund einer Stunde erreicht.

Die Tunnelbormaschine befindet sich derzeit in einer Eindringtiefe von rund neun Kilometern vom Zugang “Mauls”. Kurz nach 18.00 Uhr konnte schließlich “Brand aus” gegeben werden.

Im Einsatz standen neben den Feuerwehren auch mehrere Techniker der ausführenden Bauunternehmen sowie einige Einheiten des Weißen Kreuzes.