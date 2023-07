Rechtsanwalt in Kanzlei von Klienten angegriffen

Bozen – Ein Rechtsanwalt in Bozen hat am Mittwochvormittag in seiner Kanzlei im Bereich der Europagalerie von einem Klienten Faustschläge ins Gesicht abbekommen. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, rückten Staatspolizei und Rettungsdienst an. Die Galerie war zu dieser Zeit sehr belebt, da viele Menschen dort vor dem einsetzenden Regen Schutz suchten. Entsprechend groß war die Aufregung.

Offenbar war der Rechtsanwalt seit geraumer Zeit für den Angreifer als Sachwalter tätig. Aufgabe des Sachwalters ist es, Personen beizustehen, die aufgrund einer Krankheit bzw. einer physischen oder psychischen Behinderung ihre Interessen nicht wahrnehmen können.

Unklar ist, warum der Schutzbefohlene in der Kanzlei war und was letztlich der Auslöser für den Kontrollverlust war. Zunächst beschimpfte er den Anwalt und warf ihm Beleidigungen an den Kopf. Dann wurde er laut derzeitigem Kenntnisstand handgreiflich. Völlig außer Rand und Band griff er den Anwalt an und schlug ihm ins Gesicht.

Anschließend suchte der Angreifer das Weite, wurde aber noch in der Europagalerie, die Sernesiplatz und Museumstraße verbindet, von den alarmierten Exekutivbeamten in Empfang genommen.

Der Jurist wurde indes von den ebenfalls herbeigerufenen Sanitätern behandelt, konnte aber dann gleich wieder an seine Arbeit zurückkehren. Er wollte die Situation nicht kommentieren, betont aber, dass bei der Arbeit mit gewissen Personen durchaus spannungsgeladene Situationen auftreten können. Es sei aber nicht akzeptabel, dass gewisse Grenzen überschritten werden. Er behalte es sich daher vor, weitere Schritte zu ergreifen.

Solidarität für den Anwalt gab es indes vom Präsidenten der Anwaltskammer Bozen, Karl Pfeifer. Im Namen aller Kollegen sprach er von einem befremdlichen Ereignis. “Ich kenne den konkreten Fall nicht und werde mit dem Kollegen darüber sprechen”, kommentierte er. “Aber zum Glück handelt es sich um seltene Vorfälle. Ich erinnere mich an eine Kollegin aus Bologna, die vor einigen Jahren durch einen Schuss verletzt wurde. Es mag zwischen Anwalt und Klienten Diskussionen geben, vielleicht über die Honorare oder andere Fragen, aber das sind unterschiedliche Situationen. Was passiert ist, ist beängstigend und verstörend.”