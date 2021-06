Regen kommt Kletterern in die Quere

Naturns – Am Mittwoch ist gegen die Mittagszeit die Bergrettung Meran zu einem Einsatz auf den „Hoachwool“ Klettersteig in Naturns gerufen worden. Zwei Italiener aus dem Raum Rovereto sind am Vormittag in den Klettersteig in Naturns eingestiegen. Nach der Hälfte wurden sie von plötzlichen Regen überrascht.

Dies erschwerte ein Weiterkommen. Die beiden haben sich aufgrund des rutschigen Felses getrennt. Während einer nach oben den Klettersteig beenden wollte, hat der zweite den Abstieg versucht. Dieses Vorhaben misslang aufgrund des immer wieder aufkommenden Regens. Da ein Weiterkommen unmöglich war, allarmierte der Mann, der inzwischen bis zur Hälfte abgestiegen war, die Rettungskräfte.

Es wurde die Bergrettung Meran und das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 1 aufgeboten. In Naturns wurde ein Bergretter aufgenommen und zum Kletterer geflogen. Nach einer ersten Sicherung konnte der Mann an Bord des Rettungshubschraubers gebracht werden und nach Naturns geflogen werden.

Die Bergrettung begleitete Ihn dann noch zu seinem Fahrzeug. Die Bergrettung Meran weist darauf hin, dass dieser Klettersteig nicht zu unterschätzen ist und nur bei sicheren Verhältnissen begangen werden sollte.