Renovierungs- und Infrastrukturarbeiten in der Fagenstraße in Bozen

Von: mk

Bozen – Am Montag, den 17. Juni, wird in der Fagenstraße in Bozen (Abschnitt zwischen der E.-Lienz-Straße und der Prinz-Eugen-Allee) eine gemeinsame Baustelle von SEAB, Edyna und der Gemeinde Bozen eröffnet. Die Arbeiten, die während der Sommerferien 2024 durchgeführt werden, dienen der Erneuerung der Netze und Leitungen (SEAB), der Stromleitungen (Edyna), des öffentlichen Beleuchtungsnetzes sowie der Straßensanierungen (Gemeinde Bozen).

In Anbetracht des fortgeschrittenen Alters der Infrastruktur in der Fagenstraße wurde beschlossen, mehrere Netze und Leitungen vollständig zu erneuern. Das erste Los der Arbeiten (Abschnitt Defregger-Str. – Nino-Bixio-Str.) wurde im Sommer 2019 durchgeführt. Im Jahr 2020 wurde das zweite Los (Abschnitt zwischen der Nino-Bixio-Str. und der Guntschnastr.) fertiggestellt. Im Jahr 2022 wurde das dritte Los ausgeführt (erster Abschnitt zwischen der Martin-Knoller-Strasse / Grieser Platz und dem Eingang zur Klosterkellerei Muri-Gries). Im Sommer 2023 wurde Los 3, zweiter Abschnitt (zwischen Kloster Muri-Gries und der Egger-Lienz-Straße) durchgeführt. In diesem Sommer betreffen die Arbeiten den Abschnitt zwischen der Egger-Lienz-Straße und der Prinz-Eugen-Allee.

Auftraggeber der Arbeiten ist die SEAB, die in diesem Bereich sämtliche Trinkwasser-, Abwasser- und Gasleitungen austauschen wird. In Absprache mit der SEAB werden andere Stellen die verschiedenen von ihnen verwalteten Infrastrukturen erneuern: Edyna wird die Stromleitungen verlegen und die Stadt Bozen wird das Beleuchtungsnetz erneuern und nach Abschluss der Arbeiten Straßenreparaturen durchführen. Auf diese Weise werden die Zeit und die Kosten der verschiedenen öffentlichen Arbeiten optimiert, da die gesamte erneuerte Infrastruktur ausgegraben und die Straße neu asphaltiert wird. Die Unannehmlichkeiten für die Anwohner, die bei derart umfangreichen Arbeiten unvermeidlich sind, werden auf diese Weise auf ein Minimum reduziert.

Um die Arbeiten durchführen zu können, werden nach und nach etwa 30 Meter lange Straßenabschnitte gesperrt. Während der Sperrung eines einzelnen Abschnitts ist der Zugang mit dem Auto zu den betroffenen Hausnummern nicht möglich. Das ausführende Unternehmen wird die Anwohner der betroffenen Bereiche rechtzeitig über die Sperrungen informieren.

Auch der Grieser Platz wird von den Arbeiten zur Verlegung der neuen SEAB-Infrastrukturen betroffen sein, jedoch werden diese Arbeiten voraussichtlich erst ab Mitte August durchgeführt.

Im Anhang finden Sie die Änderungen der Verkehrsführung in den beiden Phasen.

Die SEAB und ihre Partner entschuldigen sich für eventuelle Unannehmlichkeiten und bitten die Anwohner um Verständnis und Geduld.

Aufgrund der Arbeiten werden auch die SASA-Busrouten vorübergehend geändert. Die SASA wird die Änderungen rechtzeitig bekannt geben.