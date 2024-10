Research 2024: Neue Ausschreibung für Forschungsprojekte gestartet

Von: mk

Bozen – Für die Förderung wissenschaftlicher Forschungsprojekte stellt das Land Südtirol sechs Millionen Euro über den Wettbewerb “Research Südtirol/Alto Adige 2024” zur Verfügung. Die Ausschreibung richtet sich an Südtiroler Forschungseinrichtungen. Im Rahmen von Kooperationsprojekten mit Südtiroler Einrichtungen können sich aber auch öffentliche Universitäten in Tirol und im Trentino am Wettbewerb beteiligen. Dies soll die wissenschaftliche Zusammenarbeit in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino stärken.

Die Ausschreibung steht allen wissenschaftlichen Disziplinen offen. “Forschung ist eine wichtige Triebfeder unseres Landes. Sie forciert Innovationen und trägt zur Wettbewerbsfähigkeit Südtirols bei. Als Gesellschaft brauchen wir wissenschaftliche Erkenntnisse, um die großen Herausforderungen der Gegenwart wie den demographischen Wandel oder den Klimaschutz zu meistern”, betont Forschungslandesrat Philipp Achammer.

Projekteinreichung bis 17. Januar 2025

Projektanträge für Einzel- und Kooperationsprojekte können ab sofort und bis zum 17. Januar 2025 über das vom interuniversitären Konsortium Cineca gehostete online Portal “Pica” (https://pica.cineca.it/) eingereicht werden. “Die innerhalb der Frist eigereichten Projektanträge werden, nach einer formalen Kontrolle der Anträge, dem sogenannten Peer-Review-Verfahren, einem Begutachtungsverfahren durch je mindestens zwei internationale Fachpersonen, zugeführt”, erläutert Manuel Gatto, Direktor des Landesamts für Wissenschaft und Forschung. Die Veröffentlichung der Rangordnung ist für Ende 2025 geplant, sodass die Siegerprojekte des Wettbewerbs 2026 starten können.

Die Projektlaufzeit ist auf mindestens 24 bis maximal 36 Monate begrenzt. Einzelne Projekte können mit bis zu 300.000 Euro gefördert werden. Im Falle eines Kooperationsprojekts, das zwei oder mehr Projektpartner vorsieht, kann die Förderung bis zu 500.000 Euro betragen (davon höchstens 300.000 Euro für einen der Partner).

Die Wettbewerbsausschreibung und weitere Informationen sind auf den Landeswebseiten zu finden.