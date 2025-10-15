Rettungseinsatz an der Amalfiküste – VIDEO

Von: idr

Cetara – Eine etwa fünfzigjährige finnische Touristin ist gestern Nachmittag in einem unwegsamen Gebiet zwischen den italienischen Küstenorten Cetara und Erchie an der Amalfiküste in Not geraten. Die Frau hatte bei einer Wanderung die Orientierung verloren und saß in steilem Gelände fest, aus dem sie sich nicht mehr selbst befreien konnte.

Nach ihrem Notruf rückten umgehend Einheiten der Feuerwehr aus den Stützpunkten Maiori und Salerno aus. Zusätzlich wurde der Rettungshubschrauber „Drago” angefordert, der dank günstiger Wetterverhältnisse schnell zum Einsatzort fliegen konnte. Bereits kurze Zeit nach der Alarmierung hatten die Einsatzkräfte die Verunglückte aus der Luft ausfindig gemacht.

Die Luftretter ließen sich zu der Frau abseilen, legten ihr eine Rettungsschlinge an und brachten sie sicher an Bord des Hubschraubers. Von dort aus flog die Crew zurück zum Hafen von Cetara, wo bereits Sanitäter auf die Wanderin warteten. Diese konnten Entwarnung geben: Der Touristin ging es den Umständen entsprechend gut. Ein Krankenhausaufenthalt war nicht erforderlich.