Ritten: Senioren über hinterhältige Betrugsmethoden aufgeklärt

Von: luk

In den letzten Tagen haben die Carabinieri der Station Ritten die Senioren des Dorfes getroffen. Diese Treffen, die darauf abzielen, den älteren Bürgern wertvolle Hinweise zu geben, wie man Betrug, Diebstahl und andere Raubdelikte vermeiden kann, sind Teil eines umfassenderen Projekts, das den Carabinieri in Südtirol am Herzen liegt. Diese sind täglich neben ihren institutionellen Aufgaben auch mit der Verbreitung des umfassenden Konzepts der “Kultur der Legalität” beschäftigt.

Der Kommandant der Kompanie Bozen, Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, fügt hinzu: „Es ist wichtig, unsere Senioren über die neuen hinterhältigen Methoden der häufigsten Betrugsfälle in der Region zu informieren. Die durchgeführten Treffen waren auch nützlich, um eventuelle Unklarheiten der Öffentlichkeit zu klären sowie zusätzliche Hinweise und Antworten auf ihre wachsenden Sicherheitsanfragen zu geben, die bereits von den Beamten der örtlichen Station besonders gepflegt werden.“