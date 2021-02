Rom erlaubt Öffnung der Skigebiete nur in gelben Zonen

Rom – In Italien dürfen ab 15. Februar die Skigebiete aufsperren – allerdings nur in gelben Zonen. In roten und orangen Zonen müssen die Aufstiegsanlagen geschlossen bleiben, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Dies hat das technisch-wissenschaftliche Komitee, das die Regierung in Rom berät, bei einer Sitzung entschieden. Grundlage für die Entscheidung war das Protokoll vom 28. Jänner.

Die Experten haben den Vorschlag der Regionen abgelehnt, der eine Öffnung der Skigebiete auch in orangen Zonen vorsah – unter der Bedingung, dass die Kapazität der Aufstiegsanlagen nur zur Hälfte ausgeschöpft wird und dass die Skifahrer verpflichtend eine FFP2-Maske tragen müssen.