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Durchreisende sollten den Fernpass am Samstag meiden

Route über die Alpen wegen Demos zwei Stunden gesperrt

Samstag, 27. Juni 2026 | 08:05 Uhr
Durchreisende sollten den Fernpass am Samstag meiden
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
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Von: apa

Die Tiroler Fernpassstraße (B179), eine stark frequentierte Nord-Süd-Verbindung durch Tirol für den Durchreise- bzw. Urlauberverkehr, wird wegen zweier angekündigter Versammlungen einer Bürgerinitiative am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr gesperrt werden. Während der zweistündigen Sperre kann der Fernpass demnach nicht passiert werden. Zeitgleich wird – aus Kapazitäts- und Versorgungssicherheitsgründen – auch die enge Hahntennjochstraße (L246) nicht passierbar sein.

Die Bürgerinitiative protestiert gegen das seitens der schwarz-roten Tiroler Landesregierung forcierte Fernpasspaket und gegen den überbordenden Transit in der Region. Konkret wird man sich an zwei Bereichen an der B179 – einmal bei Nassereith/Rastland im Bezirk Imst, einmal in Reutte/Katzenberg – versammeln und dann gemeinsam zum jeweiligen Kundgebungsort marschieren. Das Land Tirol empfahl bzw. appellierte an Reisende, aufgrund der zweistündigen Sperre in den Bezirken Imst bzw. Reutte, die Fernpassroute am Samstag generell zu meiden bzw. diese großräumig zu umfahren.

Zuletzt hatte es in Tirol am 30. Mai über den Großteil des Tages verteilt eine Totalsperre der Brennerautobahn (A13) bzw. des Brennerkorridors aufgrund einer Demo gegeben. Von der Dimension her – was die Dauer der Sperre, die damit einhergehenden Maßnahmen sowie die Auswirkungen auf den Reise- und Güterverkehr betrifft – gilt die vergleichsweise kurze Fernpass-Sperre aber als damit nicht vergleichbar. Zumal für den Fernpass auch mehrere weiträumige Ausweichalternativen bestehen. Auch im Zuge der Brenner-Demo blieb jedenfalls das befürchtete Verkehrschaos aus.

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