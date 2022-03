Russischer Geschäftsmann setzt Kopfgeld auf Putin aus

Kiew/Moskau – Wer kann Wladimir Putin noch das Handwerk legen, um den Krieg in der Ukraine zu verhindern. Im Westen wird auf einen Aufstand im Volk gehofft. Doch bis auf ein paar mutige aber doch zu kleine Proteste scheint sich nicht viel zu bewegen. Viele Russen glauben auch der Staatspropaganda und wissen gar nicht, dass ihr Land einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen hat.

Ein Militärputsch könnte ein anderes mögliches Szenario sein. Hohe Militärs, die sich gegen ihren Befehlshaber stellen und ihm damit die Macht entziehen.

Der russische Geschäftsmann Alexander Konanykhin will nicht darauf warten, sondern selbst etwas unternehmen. Der im Exil lebende Unternehmer hat eine Million Dollar Kopfgeld auf Putin ausgesetzt. Auf Facebook hat er einen Aufruf gestartet und hofft damit, die Gefolgsleute von Wladimir Putin zu erreichen.

Konanykhin zeigt Putins Konterfei auf einem Wild-West-Plakat mit der Aufschrift „Wanted Dead or Alive“ und schrieb dazu:

Ich verspreche, eine Million Dollar dem oder den Polizisten zu zahlen, der, entsprechend der verfassungsgemäßen Pflicht, Putin als einen Kriegskriminellen unter russischem und internationalem Recht festnimmt. Putin ist nicht der russische Präsident, da er aufgrund einer Spezial-Operation, die ein Wohnhaus in Russland in die Luft gejagt hat, die Verfassung verletzt hat, in dem er freie Wahlen abschaffte und seine Gegner eliminierte. Als ein Russe und russischer Bürger sehe ich es als meine moralische Pflicht, die Entnazifizierung von Russland zu unterstützen. Ich werde weiterhin der Ukraine in ihren heroischen Anstrengungen, den Angriffen Putins zu widerstehen, helfen.

Lange war der Post nicht zu sehen, da er von Facebook gelöscht wurde. Alexander Konanykhin schreibt in einem neuen Statement, er vermute, dass es an dem „Dead or Alive“-Poster lag und verweist darauf, dass er von einer Festnahme schrieb.

Ob die Summe von einer Million Dollar ausreicht, russische Polizeibeamte zur Festnahme des Despoten zu veranlassen? Vielleicht. Mit der Aktion wird aber ersichtlich, dass nicht alle Russen hinter Wladimir Putin stehen.

Indes kämpfen in der Ukraine Soldaten und bewaffnete Bürger gegen die russische Übermacht. Dabei können sie der Armee Putins auch empfindliche Nadelstiche versetzen.