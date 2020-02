Salurn: Gewalt bei Faschingsfeier

Salurn – Die Carabinieri von Salurn haben am gestrigen Rosenmontag bei Faschingsfeierlichkeiten durchgegriffen. Mehrere junge Erwachsene haben sich in trunkenem Zustand auf offener Straße aus nichtigen Gründen gestritten und sind sich in die Haare geraten.

Glücklicherweise waren die Ordnungshüter rechtzeitig eingeschritten, bevor die Situation eskalierte. Gleichzeitig wurden die Beteiligten identifiziert. Dabei handelt es sich um fünf Männer und eine Frau – alle im Alter zwischen 19 und 26 Jahren.

Sie wurden dem Regierungskommissariat wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit gemeldet und müssen ein Bußgeld zahlen.

Außerdem haben die Carabinieri bei einer weiteren Gelegenheit den 23-jährigen Marokkaner I. Q. und seinen 21-jährigen Landsmann A. E. K. wegen Körperverletzung und dem Besitz von waffenähnlichen Gegenständen angezeigt.

Die beiden Männer haben einen 26-Jährigen aus dem Ort attackiert und im Gesicht verletzt. Die Genesungszeit soll mehrere Tage betragen.