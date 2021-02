Sanitätsbetrieb führt Tests an Lkw-Fahrern fort

Brenner – Ab Dienstag, den 23. Februar 2021 finden die Testungen auf dem Sadobre-Gelände in Freienfeld für Lkw-Fahrer in Zusammenarbeit mit der Klinik „Brixsana“ statt.

Da für den Grenzübertritt ein negatives Ergebnis notwendig ist, hat der Sanitätsbetrieb eine Konvention mit der Privatklinik „Brixsana“ abgeschlossen: Ein Team von Fachleuten garantiert die Tests für Lkw-Fahrer, welche die Grenze nach Österreich überschreiten müssen. Diese können ab morgen, Dienstag, 23. Februar vorläufig täglich – an sieben Tagen die Woche – in der Zeit von 5:00 Uhr morgens bis um 22:00 Uhr abends, in Anspruch genommen werden.

Der Test kostet 40 Euro, die ärztliche Bestätigung mit dem Ergebnis kann sofort mitgenommen werden.

Der Präsident der Brennerautobahn, Hartmann Reichhalter, ist erleichtert über diese Einrichtung: „Es ist für uns äußerst wichtig, dass der Verkehr über die Autobahn möglichst flüssig und ohne Stocken abläuft. Deshalb sind wir sehr froh über die Testmöglichkeiten an der Sadobre-Zollstation.“

Florian Zerzer, Generaldirektor des Sanitätsbetriebes, spricht bei dieser Gelegenheit nochmals den Organisatoren der Teststation bis zum heutigen Zeitpunkt seinen Dank aus: „In erster Linien den beteiligten Ärzten Patrick Franzoni und Michael Engl, aber auch dem Weißen und Roten Kreuz für die Unterstützung.“