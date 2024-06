Von: AP

Südtirol – Die sogenannte Schafskälte bringt wieder Schnee zu uns. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet, hat es meisten über Nacht in der Südhälfte Südtirols geregnet, von Sulden über Ulten, Unterland bis in die Dolomiten mit 20 bis 30 l/m².

Geschneit hat es teils unter 2000 m Höhe herab. So nicht nur die Seiser Alm heute Morgen wieder angezuckert gewesen, sondern auch am Kronplatz ist der Schnee zurück. Der Juni war bisher nicht nur zu kühl (0,5-1° unter dem langjährigen Durchschnitt), sondern auch deutlich zu nass (+50 % im Vergleich zum Durchschnitt), so Dieter Peterlin.

Die Schafskälte ist ein meteorologisches Phänomen, das in der ersten Hälfte des Monats Juni in Mitteleuropa auftritt. Es handelt sich um einen plötzlichen Kälteeinbruch, der durch die unterschiedliche Erwärmung von Landmassen und Meerwasser verursacht wird. Während das Land im Juni stark erwärmt ist, bleibt das Meer aufgrund seiner hohen Wärmekapazität und Konvektion relativ kalt. Dies führt zu einer Drehung der vorherrschenden Windrichtung von Südwest auf Nordwest, was kühlere Luftmassen aus polaren Regionen nach Mitteleuropa bringt. Diese Luftströmung kann die Temperatur um fünf bis zehn Grad sinken lassen und oft mit regnerischem Wetter einhergeht.

Der Name “Schafskälte” stammt von der Tradition, Schafe bis zum Ende des Frühjahrs zu scheren.

Da die Schafe nach der Schur empfindlicher gegen Kälte und Nässe sind, kann der Kälterückfall im Juni insbesondere für junge Tiere eine große Gefahr darstellen. Dieser Kälteeinbruch ist daher von großer Bedeutung für die Landwirtschaft, vorwiegend für die Almbetriebe in den Alpen, wo es auch zu Neuschneefällen kommen kann. Die Schafskälte tritt nicht in jedem Jahr auf, sondern ist eine meteorologische Singularität, die zwischen dem 4. und 20. Juni mit einer höchsten Häufigkeit um den 11. Juni auftritt. Die Wahrscheinlichkeit der Schafskälte hat sich in den letzten Jahren aufgrund des Klimawandels verringert.

Bauernregeln und Traditionen

Die Schafskälte ist auch eng mit traditionellen Bauernregeln verbunden. Einige der Bekanntesten besagen, dass Regen am 11. Juni, dem Feiertag des Apostels Barnabas, die Trauben bis ins Fass schwimmen lässt und es einen reichen Traubensegen geben wird. Diese Regeln spiegeln die enge Verbindung zur Landwirtschaft und den jahreszeitlichen Gegebenheiten wider. Sie dienen oft als hilfreiche Leitlinien, um notwendige Vorkehrungen für die Schafhaltung und die landwirtschaftliche Planung zu treffen.